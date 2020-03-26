مجلس إدارة اتحاد الكرة يعتمد تشكيل اللجان الدائمة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، تشكيل اللجان الدائمة، طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد. وأكد الاتحاد، في بيان صحافي أمس، أن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية تضم: يوسف السهلاوي (رئيساً)، وسيف المنصوري (نائباً للرئيس)، ومحمد حماد الظاهري (مستشاراً)، والأعضاء: عدنان الطلياني، وعبدالله الحمادي، ومحمد هلال الظاهري، وعبدالحميد المستكي، وعادل عبدالعزيز. في المقابل، يترأس لجنة المسابقات أحمد يوسف النعيمي، وسيف المنصوري نائباً، والأعضاء: أحمد صالح النعيمي، والدكتور محمد الحتاوي، وجمعة العبدولي، ويحيى المطروشي مستشاراً. أما اللجنة المالية، فيترأسها سالم الشامسي، وأحمد درويش النعيمي نائباً، والأعضاء: فهد الشحي، ومحمد عبدالله، ولطيفة العوضي. ويترأس لجنة الحكام علي حمد، وسالم الشامسي نائباً، وعلي بوجسيم مستشاراً، والأعضاء: صالح المرزوقي، وإبراهيم المنصوري، وحمد حسن، وعوض الظاهري، وفاطمة العامري. ولجنة أوضاع اللاعبين برئاسة هشام الزرعوني، وأمل بوشلاخ نائباً، والأعضاء: ماجد الجلاف، وحسن المراشدة، ويعقوب العلي. ويترأس لجنة الشؤون المجتمعية إبراهيم الحمادي، وعمران الجسمي نائباً، والأعضاء: مريم حمد، وإبراهيم الشحي، وغانم جمعة. وأخيراً لجنة الاستراتيجية والاستثمار برئاسة خلفان بالهول، وإبراهيم الحمادي نائباً، وبعضوية: أبوبكر الحسيني، وصفاء تريم، وأحمد الطنيجي. ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على تشكيل لجنة العلاقات الدولية والاتصال المؤسسي، برئاسة سالم علي الشامسي، عضو مجلس الإدارة، كما حدد مجلس الإدارة مدة عمل اللجنة واختصاصاتها.