محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مرسوماً بإعادة تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

ونصّ المرسوم على تعيين عبدالرحمن صالح آل صالح نائباً لرئيس اللجنة، فيما تضم اللجنة في عضويتها كلاً من: سعيد محمد الطاير، وعيسى عبدالفتاح كاظم.