المصدر: الامارات اليوم

كارليتوس

نشر لاعب الوحدة السابق، الإسباني كارليتوس، على حسابه في «إنستغرام» رسالة دعم للاعب الأرجنتيني باولو ديبالا بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا، إذ نشر كارليتوس صورة تجمعه مع لاعب يوفنتوس متمنياً له الشفاء.

كاراتيه

يسعى اتحاد الكاراتيه إلى تعميم تجربة التدريب عن بعد، خصوصاً لعناصر المنتخبات الوطنية، بما يضمن لهم البقاء على تواصل مستمر مع مدربيهم، والحفاظ على مستوى جيد بدنياً وفنياً، قبل العودة لتمثيل الدولة في المشاركات الخارجية.

ورش

أعلن اتحاد كرة القدم على صفحته في «تويتر» أن الاتحاد يستعد لإقامة عدد من ورش العمل ضمن مبادرة الاجتماعات عن بُعد، مشيراً إلى أن إدارات الاتحاد تواصل أعمالها اليومية باستخدام برامج العرض الحديثة.