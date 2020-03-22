«المسك» تمنح «الرئاسة» سيف رئيس الدولة في «ختامي الوثبة للهجن»

المصدر: أحمد طارق - أبوظبي

حصلت «المسك» المملوكة إلى هجن الرئاسة، على سيف رئيس الدولة، في ختام مهرجان ختامي الوثبة، أمس، في المضمار الغربي بالوثبة في أبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وجمع غفير من المُلّاك المشاركين، ومحبي رياضة الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحسمت «المسك» اللقب بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، بعدما جاءت في المركز الأول، مسجلة زمناً قدره 12.08.09 دقيقة، وحصلت على سيف رئيس الدولة وجائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم، أما المركز الثاني كان من نصيب «مطفية» المملوكة إلى هجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، مسجلة زمناً قدره 12.11.04 دقيقة، وحصلت على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، وأكملت هجن الرئاسة تألقها بالحصول على المركز الثالث، من خلال «مرضية» بقيادة المضمر أحمد مطر بن ماجد الخييلي، مسجلة زمناً قدره 12.11.06 دقيقة، وحصلت على 500 ألف درهم.

في المقابل، حصلت هجن الرئاسة على صدارة الشوط الثاني المخصص إلى الزمول المفتوح، بعدما قاد المضمر علي جميل الوهيبي «هملول» للفوز بالمركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 12.20.04 دقيقة، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه ليحصل على سيف وجائزة مالية قدرها مليونا درهم، بينما جاء في المركز الثاني «دنجلاوي» المملوك إلى هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 12.22.06 دقيقة وحصل على جائزة مالية قدرها مليون درهم، أما المركز الثالث ذهب لمصلحة «أشقر» المملوك إلى هجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 12.23.02 دقيقة، وحصل على 500 ألف درهم.

شهد الشوط الثالث المخصص للحول المحليات سيطرت هجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى، بعدما قدمت «الهبيبة» أداءً رائعاً بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخبيلي، وحسمت المركز الأول، مسجلة زمناً قدره 12.07.7 دقيقة، لتحصل على خنجر وجائزة مالية قدرها مليون درهم، بينما واصل أحمد الخبيلي تألقه بقيادته «روعة» للحصول على المركز الثاني بتسجيلها زمناً قدره 12.08.9 دقيقة، وحصلت على 500 ألف درهم، في المقابل، أكمل المضمر علي جميل الوهيبي تألق هجمن الرئاسة بقيادته «الخوارة» للفوز بالمركز الثالث، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12.09.6 دقيقة وحصلت على جائزة مالية قدرها 250 ألف درهم.

أما الشوط الرابع المخصص للزمول المحليات، تألقت هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، الذي قاد «مثير» للفوز بالمركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 12.55.7 دقيقة، إذ سيطر «مثير» على مجريات السباق، خصوصاً في آخر كيلومتر بعدما وسّع الفارق مع منافسيه، ليحسم الصدارة ويحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، بينما حلّ في المرتبة الثانية «الشامي» المملوك إلى هجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 13.01.7 دقيقة، وحصل على 250 ألف درهم، وتبعه في المركز الثالث «إكسبو» المملوك إلى هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 13.02.8 دقيقة وحصل على 150 ألف درهم.