المصدر: الامارات اليوم

توصية

علمت «الإمارات اليوم» بأن لجنة المنتخبات الوطنية الجديدة، في اتحاد الكرة، سترفع توصية إلى مجلس الإدارة، لإحداث تغييرات في الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخبات، في أعقاب الإخفاقات الكبيرة التي تعرضت لها بالفترة الماضية.

ليوناردو

تفاعل عدد كبير، من لاعبي شباب الأهلي، مع يوم ميلاد اللاعب البرازيلي، ليوناردو دي سوزا، أول من أمس، إذ تلقى العديد من الرسائل على حسابه في «إنستغرام»، وأعاد نشرها، وكان أبرزها من زملائه اللاعبين: ماجد حسن، ومحمد مرزوق، ووليد عباس.

عودة

يستعد الحكم سلطان المرزوقي للعودة إلى الملاعب، بقرار من اتحاد الكرة، وبتوصية من لجنة الحكام لإدارة المباريات الرسمية في دوري الخليج العربي، اعتباراً من الموسم المقبل، نظراً لابتعاده فترة طويلة عن التحكيم في الفترة الماضية، بجانب الإصابة التي يعانيها.