المصدر: الامارات اليوم

مارياني

شارك اللاعب السويسري، ديفيد مارياني، في تحدي «البقاء في المنزل»، الذي تم إطلاقه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر لاعب شباب الأهلي، مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، مؤكداً التزامه بعدم الذهاب خارج المنزل في الفترة الحالية.

انتخابات

اتحاد لعبة فردية بدأ يشهد تحركات من الآن، بعد أن أعلنت أكثر من شخصية رياضية عن رغبتها في الترشح لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة، وبدأت التحركات والتنسيق مع الأندية، خصوصاً بعد التأكد من أن الرئيس الحالي لن ينوي الترشح لدورة جديدة.

منصب

وجد تعيين المسؤول الكبير في منصبه الجديد ارتياحاً كبيراً في الأوساط الرياضية، نظراً إلى لخبرة الإدارية الطويلة التي يتمتع بها في المجال الرياضي، بجانب أنه معروف عنه مرونته وسلاسته في التعامل مع الآخرين.