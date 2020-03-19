وفد «الأولمبية» يتعرف إلى استعدادات طوكيو لتنظيم الأولمبياد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار وفد اللجنة الأولمبية الوطنية مساء أول من أمس، مقر القنصلية العامة اليابانية بدبي، من أجل الوقوف على آخر استعدادات مدينة طوكيو، التي تستضيف فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين.

وتسلم وفد اللجنة، الذي ضم عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان، ومدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة أحمد الطيب، من قنصل عام اليابان، الدكتور أكيما أوميزاوا، تميمة أولمبياد طوكيو، وهي عبارة عن شخصية محدبة الأذن ومكونة من مربعات زرقاء، ويطلق عليها اسم «ميرايتوا» وهو مزيج من كلمتي «ميراي» وتعني المستقبل و«توا» ومعناها الخلود باللغة اليابانية.

وتسلم أمين عام اللجنة البارالمبية الوطنية ذبيان المهيري، تميمة دورة الألعاب البارالمبية التي ستُقام في طوكيو كذلك، ويطلق عليها «سوميتي».

وتبادل الطرفان الحديث حول كل الأمور، بما فيها آليات التسجيل المختلفة ومغادرة ووصول الوفود الرياضية، فيما أهدت المهندسة عزة بنت سليمان درع اللجنة إلى القنصل الياباني، تقديراً لجهود بلاده واستعداداتها للاستحقاق الأولمبي البارز.