اللجنة الوطنية للمنشطات تقرّر عقد الاجتماعات عبر «الفيديو»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قرّرت اللجنة الوطنية لفحص المنشطات اعتماد إقامة الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة عبر تقنية الاتصال المرئي، بعد القرار الصادر من الجهات الصحية بشأن التحذيرات من التجمعات للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقال نائب رئيس اللجنة فيصل حاجي، في بيان صحافي، إن: «الاجتماع الذي أقيم أول من أمس، واستمر لمدة ساعتين جرى خلاله استخدام الاتصال المرئي، وقد أثبت كفاءته بشكل كبير، وهو ما جعلنا نقرّر اعتماده في المستقبل حتى في حال انقشاع الأزمة الصحية التي تواجه العالم»، مشيراً إلى أن الاجتماع عن بُعد يقلص المسافات كما يوفر المجهود.

وأكد فيصل حاجي أن من مميزات الاجتماع عن بُعد أنه لا يحتاج إلى أن ينتظر مجلس الإدارة لشهر كامل لإقامة الاجتماعات، بل يمكن عقدها متى ما اقتضت الضرورة حتى إذا كان أحد أعضاء اللجنة خارج الدولة.

وتبادل الأعضاء خلال الاجتماع الوثائق والمستندات ومحضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي، كما جرى مناقشات بنود العمل في وقت الأزمات الصحية، وتم اعتماد خطط تشغيلية بديلة لتتماشى وفقاً للمعايير الدولية في وقت الأزمات.

شارك في الاجتماع، رئيس اللجنة، الدكتورة ريمة الحوسني، ونائب رئيس اللجنة فيصل حاجي، والأعضاء، الدكتور مطر النيادي، والدكتورة أسماء النعيمي، ودانيا المهيري.