المحيربي والشامسي يتصدران «الكنعد» و«السكل» في بطولة دبي لصيد الأسمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الثانية) أول من أمس، نجاح المتسابق سالم المحيربي من الوصول إلى صدارة الترتيب العام للفئة الأقوى سمك (الكنعد)، في اليوم قبل الأخير باصطياده سمكة بوزن 43.85 كلغ وبطول وصل إلى 165 سم، مرتقباً ما تسفر عنه منافسات اليوم الختامي التي ستُقام اليوم. وتُقام البطولة بإشراف وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات والفعاليات في الموسم الرياضي 2019-2020، بمشاركة 112 متسابقاً ومتسابقة تنافسوا على فئتي سمك (الكنعد) وسمك (السكل).

واحتل المركز الثاني في منافسات صيد سمك (الكنعد) في اليوم الرابع وقبل الأخير، المتسابق عبدالعزيز المهيري الذي نجح في اصطياد سمكة بوزن 39.90 كلغ وبطول وصل إلى 158 سم.

وجاء المتسابق خالد الرميثي في المركز الثالث بعدما حصل على سمكة بوزن 23.50 كلغ وبطول 145 سم، بينما حل خالد أبوشامة رابعاً بحصوله على سمكة بوزن 22.75 كلغ وطول 140 سم.

وفي فئة (السكل) حصل المتسابق فارس الشامسي على سمكة بوزن 19.75 كلغ وطول 115 سم. وتُقام اليوم مراسم تتويج الأبطال وتوزيع الجوائز في مقر البطولة بمراسي «بي أند أو» في جميرا 5.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية وعينية وصلت في مجموعها إلى مبلغ 280 ألف درهم.