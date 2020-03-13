4 مواجهات في ذهاب ربع نهائي دوري السلة اليوم

المصدر: الامارات اليوم

تنطلق في السابعة مساء اليوم مواجهات الدور ربع النهائي في مسابقة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، وذلك بإقامة أربعة مباريات لحساب مرحلة الذهاب، تجمع الأولى حامل اللقب شباب الأهلي مع ضيفه الجزيرة، على يستضيف وصيف نسخة العام الماضي النصر فريق الظفرة، وحلول بني ياس ضيفاً على الشارقة، ويسدل الستار بلقاء الوصل مع البطائح الذي يقام على صالة الأخير.

وقضى نظام البطولة، بأن تقام مباريات دور الربع نهائي بنظام «بست أوف 3»، عبر مواجهتي ذهاب وإياب واللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة في حال التعادل بعدد مرات الفوز، بحيث يلتقي الفريق الذي أنهى الدور التمهيدي الذي أقيم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية مع صاحب المركز الثامن، وليواجه الوصيف سابع الترتيب، ويلتقي الثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.