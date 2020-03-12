المصدر: الامارات اليوم

«عجب»

غادر لاعب العين، محمد عبدالرحمن، استاد محمد بن زايد، أول من أمس، وهو يشتكي من إصابة في قدمه، إذ اعتذر «عجب» عن عدم الحديث مع وسائل الإعلام، بسبب الألم الذي كان يشعر به في ساقه عقب مواجهة الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

العنبري

وجّه مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لمدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، عقب الخسارة التي تعرّض لها أمام العين في نصف نهائي الكأس، وأشاروا إلى عدم قدرته على التوظيف الجيد لبعض اللاعبين، وإصراره على الاعتماد على لاعبين رغم تراجع مستواهم.

عزاء

تقدّم اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر «توتير» بخالص التعازي وصادق المواساة إلى رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد، الدكتور مصطفى الهاشمي، في وفاة والده، سائلاً المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.