المصدر: الامارات اليوم

تطوّرات

كشفت صحيفة «بي سوكر» الأرجنتينية عن تطورات في مفاوضات الوصل مع نادي راسينغ الأرجنتيني لضم اللاعب نيكولاس أوروز، مشيرة إلى أن إدارة راسينغ أبدت استعدادها للموافقة على إعارة أوروز لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.

منافسة

يشهد منصب نائب الرئيس في اتحاد لعبة جماعية منافسة قوية بين اثنين من المرشحين، إذ يسعى كلاهما للفوز بالمنصب الرفيع ويرى كل منهما جدارته بهذا المنصب الذي يكتسب أهمية كبيرة، في ظل التطوّرات الجديدة التي يشهدها الاتحاد المعني.

إيغور

استغرب مراقبون إعلان مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، استبعاد اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو، عن المشاركة في مباراة الملك مع العين، على الرغم من أهمية المباراة مكتفياً بالقول إن اللاعب سيغيب دون ذكر السبب، فيما إذا كان للإصابة أو لأسباب فنية.