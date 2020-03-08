«كاس» تحدّد الأربعاء للاستماع في قضية مجنسي منتخب قطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، أنه تقرر تحديد يوم الأربعاء المقبل لجلسة الاستماع في قضية اتحاد كرة القدم ضد الاتحادين الآسيوي والقطري لكرة القدم، بعد رفض الاتحاد القاري الشكوى المقدمة من اتحاد كرة القدم في قضية مشاركة لاعبين من قطر غير مؤهلين في بطولة كأس آسيا، التي أقيمت مطلع العام الماضي، وهما العراقي بسام الراوي، والسوداني المعز علي.

وكان الاتحاد الآسيوي رفض الشكوى التي قدمتها إدارة المنتخب دون ذكر الأسباب التي استند عليها في عملية الرفض، ويستند اتحاد الكرة الذي يتابع الشكوى على أن الثنائي الراوي والمعز غير مؤهلين للمشاركة مع المنتخب القطري، كون أن صحة تجنيس اللاعبين ومشاركتهما مع منتخب البلد الذي اكتسبوا جنسيته تستند إلى أربعة شروط هي: إما أن يكون اللاعب من مواليد البلد الجديد، أو أن يكون أحد أبويه كذلك، أو أحد أجداده، أو أن يكون قد قضى خمس سنوات في بلده الجديد منذ أن بلغ سن الـ18، وهي الشروط التي لم تتوافر في اللاعبين.