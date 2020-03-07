محمد بن راشد يشهد السباق الرئيسي لكأس ولي عهد دبي للقدرة في سيح السلم

المصدر: دبي-وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صباح اليوم، السباق الرئيسي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة أكثر من 400 فارس وفارسة من 20 دولة.

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جانبا من المراحل الأربعة للسباق الذي يعتبر أحد أهم البطولات في روزنامة الموسم المحلي ويترقبه نخبة من المهتمين بهذا النوع من السباقات من داخل الدولة وخارجها.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنجاح مهرجان ولي عهد دبي للقدرة في نسخته الـ 12، مشددا سموه على استمرار الدعم المتواصل لرياضة الفروسية بشكل عام و رياضة القدرة على وجه الخصوص مما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محلياً وعالمياً ويرفع من كفاءة الفرسان وجاهزية الخيول للمنافسات العالمية.

واشتمل المهرجان على أربعة سباقات دولية وهي السباق المخصص للسيدات لمسافة 119 كلم، وسباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، ثم سباق كأس "اليمامة" المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم والسباق الرئيسي لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم .

وتوج الفارس غيث عبدالواحد من اسطبلات ام سفن بطلا لسباق ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كيلومترا .. أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارس حمدان أحمد المري من اسطبلات إف ثري واحتل المركز الثالث الفارس عيسي سعيد العويسي من اسطبلات اف ثري .

وتعكس المشاركة العالمية في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، حجم وأهمية الحدث الذي شارك فيه نخبة من فرسان العالم الامر الذي يسهم في الارتقاء برياضة سباقات القدرة والتحمل على المستويين الاقليمي والعالمي.