المصدر: الامارات اليوم

مدرسة

نشر لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، مقطع فيديو طريفاً على حسابه في «إنستغرام» لزميله الشاب حارب سهيل، إذ أبدى الأخير سعادته بالحصول على إجازة من المدرسة بداية من الأحد المقبل، ليتفرغ للمشاركة في المباريات.

تصويت

استغرب متابعون لدوري الخليج العربي إصرار الرابطة على تتويج لاعب الشهر عبر نظام التصويت، معتبرين أن الأندية الجماهيرية فقط هي التي يستطيع مشجعوها تتويج لاعبي فرقهم بالجوائز، مستغربين أن يكون حارس العين خالد عيسى بين الفائزين في فبراير.

إحباط

قال أحد مشجعي خورفكان إنه أصيب بداية بالإحباط حين علم بخبر إقامة مباراة فريقه مع بني ياس من دون جمهور، والتي كانت مقررة للمرة الأولى هذا الموسم على ملعبهم، كاشفاً أنه أنفق مبلغاً كبيراً لتجهيز عدة التشجيع، لكنه قال إنه متفهم أن القرار هو للصالح العام.

متحدث

طالب مراقبون الجهات المختصة في اتحاد لعبة جماعية بتعيين متحدث رسمي يمكنه التواصل بكل شفافية مع وسائل الإعلام والرد على جميع الاستفسارات، التي يتم تداولها من قبل الأوساط الرياضية والمتعلقة بنشاط الاتحاد المعني.

الظنحاني

استعاد مدافع الشارقة علي الظنحاني مجدداً مكانته في التشكيلة الأساسية، بعدما كان يجلس في الفترة الماضية على دكة الاحتياط، وذلك في أعقاب المستوى المميز الذي ظل يقدمه مع الفريق، علماً أن الظنحاني كان أحد العناصر الأساسية التي توجت مع الفريق بالدرع الموسم الماضي.

بث

طالب جمهور كرة الصالات بإعادة جدولة مباريات الـ«بلاي أوف» لدوري الصالات، لتتمكن القنوات التلفزيونية من نقلها مباشرة، خصوصاً بعد قرار اللعب من دون جمهور.

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