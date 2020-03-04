المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مكاتب

لاحظ زوار لمقر اتحاد كرة القدم في دبي أن المكاتب الجديدة التي قامت الأمانة العامة للاتحاد بتجهيزها، من بينها مجلس خاص بموظفي الاتحاد، بدت في حلة جميلة، في إطار حرص الاتحاد على مواكبة التطورات الجديدة، وتوفير البيئة الملائمة، سواء للعاملين في الاتحاد أو ضيوفه وزواره.

لوبيز

وصل الإسباني كريستيان لوبيز، أول من أمس، إلى مدينة غران كاناريا الإسبانية، لإتمام إجراءات انضمامه إلى نادي لاس بالماس الإسباني، وفقاً لما ذكرت صحيفة «آر تي في سي»، بعدما فسخ عقده مع نادي حتا في يناير الماضي.

رفض

رفض لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي، التصريح بعد انتهاء مباراة سابقة، للصحافيين بداعي أنه يتجنب الظهور الإعلامي، ثم عاد للظهور مع قناة رياضية بتصريح مطول، كما نشر ذلك التصريح على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي.