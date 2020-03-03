11 مرشحاً لجوائز شهر فبراير في «المحترفين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي عن فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب لشهر فبراير.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب تواجد مهاجم الظفرة جواو بيدرو، وجناح الشارقة ريان مينديز للشهر الثاني على التوالي، بالإضافة إلى ثنائي العين بندر الأحبابي وإسلام خان، ولاعب خورفكان فهد حديد.

وترشح لجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري كل من خالد السناني (الظفرة) للشهر الثاني على التوالي أيضاً، بالإضافة إلى علي الحوسني (عجمان) وخالد عيسى (العين). وعلى صعيد المدربين فشهدت القائمة تواجد غوران توفيغدزيتش مدرب خورفكان، مع بيدرو إيمانويل مدرب العين، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة.

وفُتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للرابطة بدءاً من الـ12 ظهر أمس، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتسلم الفائزون هذه الجائزة قبل انطلاق الجولة المقبلة.