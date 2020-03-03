تصفيات مونديال السيدات للتنس تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق عند الرابعة من عصر اليوم تصفيات بطولة كأس العالم للسيدات للتنس، التي يستضيفها وينظمها اتحاد التنس خلال الفترة من الثالث إلى السابع من الشهر الجاري في ملاعب استاد نادي دبي السوق الحرة، والتي تقام للمرة الأولى في الإمارات، بإشراف الاتحاد الدولي، ويشارك فيها لاعبو ست دول، هي: الصين والصين تايبيه وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والهند وأوزبكستان، بواقع خمس لاعبات في منتخب يلعبن بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وتتميز المنافسات بمشاركة خمس لاعبات مصنفات ضمن أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم. من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد، سارة باقر، في بيان صحافي، أن استضافة التصفيات تندرج ضمن توجهات اتحاد التنس، برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، ونائبه أحمد عبدالملك أهلي، بالتعاون مع الاتحادات القارية، ويأتي في واجهتها الاتحاد الدولي الذي يرى في البنية التحتية للتنس في الإمارات بيئة رياضية مميزة ومشجعة على ممارسة اللعبة.