المصدر: الامارات اليوم

اعتذار

نشر لاعب الوصل، علي صالح، تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»، يعتذر خلالها لجمهور «الإمبراطور» بعد طرده أمام الشارقة، قائلاً: «أقدم اعتذاري لجمهور الوصل وزملائي بعد طردي وعدم ظهوري بالمستوى الذي يرضي الجميع، إذ إنني في بداية الطريق، وكل خطأ أرتكبه سأتعلم منه».

ريجيكامب

وجه مغردون، على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات عنيفة لمدرب الوصل، الروماني ريجيكامب، مطالبين برحيله في أعقاب الخسارة الأخيرة، التي تعرض لها الفريق أمام الشارقة في الجولة 17 للدوري، وهي الخسارة السادسة للوصل، ليتأخر ترتيبه بين فرق الدوري.

انتقاد

انتقد مراقبون مسؤول بارز، باتحاد لعبة جماعية، لترشيحه مدربين للعمل مع المنتخبات التي تتبع للاتحاد، دون خضوعهم للمعايير والإجراءات الفنية المطلوبة في عملية الاختيار، مطالبين بأن يتم اختيار المدربين عبر لجنة فنية مختصة، تضم خبراء فنيين، بدلاً من اتخاذ قرارات فردية في أمور مصيرية.