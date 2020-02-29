دبي تستضيف الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة الآسيوي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف اتحاد كرة القدم، في دبي، الاجتماع الطارئ للاتحاد الآسيوي، في السابع من مارس المقبل، بحضور وفد من الاتحاد القاري، وممثلي الاتحادات الوطنية، وروابط الدوري في منطقة غرب آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن، أمس، في بيان رسمي، عن عقد اجتماعات طارئة، لمناقشة الأوضاع الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة بسبب فيروس كورونا، والتي أدت إلى تأجيل عدد كبير من مباريات الجولة المقبلة، ضمن دوري أبطال آسيا 2020.

ويعمل الاتحاد الآسيوي، مع الاتحاد الدولي للعبة، على تقييم التأثيرات في مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم وأمم آسيا، والمقررة في مارس المقبل. تأتي هذه الخطوة، في إطار حرص الاتحاد الآسيوي على ضمان أمن وسلامة جميع اللاعبين والمسؤولين والجماهير.