المصدر: الامارات اليوم

اعتزال

يفكر مدرب كرة القدم في اعتزال التدريب والابتعاد نهائياً عن هذا المجال، بعد سنوات طويلة قضاها في التدريب، حقق خلالها الكثير من النجاحات والإنجازات، فيما يسعى مقربون من هذا المدرب لإقناعه عن العدول عن فكرة الاعتزال.

لاعب

عبّر جمهور أحد الأندية الكبيرة في دوري الخليج العربي عن دهشته، مما وصفه بالمستوى الفني المتواضع الذي ظهر به المحترف الأجنبي الذي تم استقطابه، أخيراً، خلال فترة الانتقالات الشتوية، خصوصاً أنه لم يصنع حتى الآن الإضافة المطلوبة مع الفريق.

إدارة

طلب لاعب دولي في أحد أندية دوري الخليج العربي، من إدارة ناديه توضيحاً بشأن قيام المدرب باستبداله بشكل دائم في مباريات الفريق، مبدياً عدم رضاه عن قرار المدرب.

انتقاد

انتقد أعضاء في اتحاد لعبة فردية موقف زميلهم الذي يستبدل تذكرة درجة رجال الأعمال، المخصصة له خلال السفر في الأحداث الخارجية، بأخرى على الدرجة السياحية للاستفادة من الفارق المالي بين التذكرتين.

إقناع

يبذل رئيس اتحاد لعبة فردية محاولات مع عضوة في مجلس الإدارة، لإقناعها بعدم تقديم استقالتها داخل الاتحاد، ووعدها بأنها ستحصل على دور مؤثر في الفترة المقبلة إذا ألغت فكرة تقديم الاستقالة.

مهلة

أمهل لاعب أجنبي ناديه، حتى منتصف مارس المقبل، لتمديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، قبل أن يدخل في مفاوضات مع نادٍ آخر، خصوصاً أن ناديه لن يفاتحه في الأمر إلا إذا تأكد من البقاء في دوري الخليج العربي.

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