تهلك: 1.5 مليار دولار قيمة التغطية الإعلامية لـ «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد مدير بطولات «سوق دبي الحرة»، صلاح تهلك، أن بطولتي «تنس دبي» للسيدات التي أسدل الستار عليها السبت الماضي، وللرجال التي انطلقت أمس بدورها الأول على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، وتستمر حتى 29 فبراير الجاري، والبالغ إجمالي جوائزهما 5.8 ملايين دولار، تحظى باهتمام إعلامي عالمي، وتغطية صحافية تبلغ في حجم قيمتها المالية 1.5 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة السابعة عالمياً بعد البطولات الأربع الكبرى، وبطولتي ميامي وأنديانا ويلز الأميركيتين.

وقال تهلك لـ«الإمارات اليوم»، إن «بطولات (تنس دبي) التي فازت لمرات عديدة كأفضل بطولات 500 نقطة، منها 11 مرة في 12 عاماً على التوالي، تعكس حجم الثقة التي يضعها كبار نجوم ونجمات التنس العالمي في هذه البطولة، والتي كان من ثمارها أن تحظى على الدوام بتغطية إعلامية مميزة تتولى نقل الصورة الحية للمنافسات، بجانب متابعة أخبار النجوم داخل الملعب وخارجه، خصوصاً المصنفين الأوائل، بالصورة ذاتها لبطولة الرجال الحالية التي يتقدم المنافسين على لقبها المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بجانب تواجد ست من المصنفات العشر الأوائل في (تنس السيدات) التي توجت بلقبها السبت الماضي، وللمرة الثانية في تاريخها المصنفة الثانية عالمياً، سيمونا هاليب، التي حرصت على أن تحقق البطولة رقم 20 في مسيرتها الاحترافية هنا في دبي، لتتكامل هذه العوامل في رفع حجم التغطية الإعلامية لنسخة 2020 لتبلغ في حجم قيمتها المالية 1.5 مليار دولار».

موضحاً: «تتولى كبريات شبكات التلفزة العالمية نقل المنافسات إلى 480 مليون منزل حول العالم، في ساعات بث تلفزيوني تتخطى أحياناً الـ12 ساعة، بالإضافة إلى محفل ضخم من ممثلي وسائل الإعلام المرئي والمقروء والإذاعي، الذين يخصصون مساحة ضخمة في وسائل الإعلام التي يتبعون لها لتغطية المباريات وجميع الفعاليات الأخرى التي تقام على هامش بطولتي الرجال والسيدات، والتي كان من أثرها تسجيل قيمة إجمالية لنسخة العام الماضي بلغت في حجمها 1.3 مليار دولار، التي وضعتها بالمرتبة السابعة على العالم عقب البطولات الأربع الكبرى وبطولتي ميامي وانديانا ويلز الأميركيتين، لترتفع هذه القيمة في نسخة 2020 في ظل المحفل القوي لكبار المصنفات اللواتي نافسن على لقب النسخة 20 للسيدات، فضلاً عن تواجد المصنف الأول عالمياً الصربي دجوكوفيتش في بطولة الرجال».

وأضاف: «يعكس حجم التغطية الإعلامية، الأهمية التي تتمتع بها بطولات (تنس دبي) ليس على صعيد التواجد المستمر لكبار المصنفين والمصنفات فحسب، بل في النجاحات المتراكمة لهذه البطولة، على صعيد قوة المنافسات من جهة، والحضور الجماهيري للمباريات من جهة أخرى، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية التي تقدمها البطولة والتي تؤهلها من حيث الحجم والقيمة لمقارعة البطولات الكبرى».

واختتم: «نعمل مع نهاية كل نسخة، على الإعداد المبكر للنسخة التي تليها، بهدف الحفاظ على المكتسبات وحصد مزيد من النجاحات».

الألماني كولشرايبر يُقصي المصري صفوت من الدور الأول

وضع الألماني فيليب كولشرايبر، المصنف 81 عالمياً، حداً لمشاركة المصري محمد صفوت، المصنف 132 على العالم، في بطولة سوق دبي الحرة «لتنس الرجال» عند دورها الأول، وذلك عقب فوز الألماني، أمس، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (4-6 و6-4 و6-0)، في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيس لملاعب سوق دبي الحرة في منطقة القرهود في دبي.

وفي مباراة ثانية تخلص المصنف 17 عالمياً الروسي كارين خاشنوف من العقدة التي لاحقته، طوال السنوات الست الماضية، جراء الخسارة المستمرة أمام منافسه الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين المصنف 69 عالمياً، وفاز عليه أمس بواقع مجموعتين دون رد (7-6 و6-1).