«دبي الرياضي» ينظّم ورشة «معالم من بلادي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل بعنوان «معالم من بلادي» إلى اللاعبين من منتسبي نادي الوصل الرياضي ونادي النصر الرياضي، ضمن فعاليات برنامج «غرس» التربوي الرائد الذي ينظمه المجلس لمنتسبي الأندية الرياضية في إمارة دبي، بهدف تعزيز القيم السلوكية، ويقام تحت شعار «غرس التسامح – نحو رياضي متسامح».

وقدّم الورشة أخصائي البرامج التعليمية في الأرشيف الوطني، الخبير محمد إسماعيل، حيث استعرض أهم المعالم الوطنية بالدولة، والتي تعبر عن شموخ وعراقة دولة الإمارات. ومن أهم الموضوعات التي تناولتها الورشة: علم الإمارات، خريطة الإمارات، شعار الدولة، البطاقة المدنية الشخصية، القلاع والحصون الأثرية.