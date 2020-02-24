المصدر: الامارات اليوم

«مدواخ»

استغرب مشجعون في إحدى مباريات كأس رئيس الدولة، قيام أحد المشجعين بتدخين «المدواخ» داخل المدرجات، دون تدخل رجال الأمن، رغم أن التدخين ممنوع داخل الملاعب والمنشآت الرياضية.

مؤتمر

أعلنت الهيئة العامة للرياضة تأجيل المؤتمر الصحافي الخاص «بطواف الإمارات للمشي»، الذي كان مقرراً عقده عندالعاشرة من صباح اليوم بمقر الهيئة في دبي ليُقام في موعد جديد يحدد لاحقاً، وقدمت الهيئة اعتذارها في هذا الخصوص لوسائل الإعلام.

إصابة

خضع لاعب الوصل الألماني كرستيان فتريش لفحوص طبية مكثفة، لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها في مباراة العين أول من أمس في ربع نهائي الكأس، إذ سقط على كتفه ما حال دون استكماله للمباراة، وتأكد غيابه في المباراة المقبلة للوصل أمام الشارقة في الدوري.