المصدر: الامارات اليوم

اعتزال

أعلن الرئيس السابق لشركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، اعتزاله العمل الرياضي بشكل رسمي بعد 40 عاماً من العمل، وكان أبرز إنجازاته الفوز مع «الزعيم» بلقبي الدوري والكأس، والحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية.

مدرب

يشعر مدرب كبير خدم ناديه سنوات طويلة بنوع من عدم التقدير بعدما قامت إدارة النادي بتهميش دوره في العمل بأكاديمية كرة القدم، علماً أن هذا المدرب ظل يتلقى عروضاً من أندية عدة للاستفادة من خبراته الطويلة في مجال التدريب، وأسهم في اكتشاف الكثير من المواهب في الإمارات.

جوائز

اقترح مراقبون تخصيص رابطة دوري المحترفين جوائز خاصة للأندية التي يخلو سجلها من العقوبات التي تصدرها لجنة الانضباط في اتحاد الكرة. يذكر أن أندية الجزيرة والظفرة وعجمان خلت سجلاتها من أي عقوبات انضباطية في الدور الأول للدوري.