المصدر: الامارات اليوم

مبادرات

يجتهد مسؤول كبير في جهة رياضية مهمة في الفترة الأخيرة لإطلاق مبادرات جديدة، لإقناع الشارع الرياضي بأنه يسعى للتطوير في مجال عمله، بعدما تعرض أخيراً لانتقادات حادة من قبل الأوساط الرياضية، التي اعتبرت أن أداء هذه الجهة وتفاعلها مع القضايا الرياضية تراجع كثيراً منذ توليه المسؤولية.

مدرب

لاحظ مراقبون أن العلاقة بين مدرب أحد الأندية الكبيرة بدوري الخليج العربي وجمهوره شهدت في الفترة الأخيرة بعض الفتور، بسبب انتقاد الأنصار المتكرر للمدرب، على خلفية النتائج السلبية، وتراجع أداء الفريق في الفترة الماضية.

«هاشتاغ»

أطلق جمهور نادي الشارقة «هاشتاغ» على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان «نحو التاسعة»، وذلك لحشد الدعم الجماهيري لمؤازرة الفريق قبل مباراته المرتقبة غداً أمام اتحاد كلباء في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، طمعاً في الفوز باللقب التاسع للبطولة التي سبق له الفوز بها ثماني مرات من قبل.

مقاطعة

قرر لاعب دولي كبير مقاطعة وسائل الإعلام، خصوصاً المقروءة، رداً على تحريف بعض تصريحاته، بحسب تعبيره، التي أدلى بها في الفترة الأخيرة، إذ اعتذر اللاعب في أكثر من مناسبة عن الإدلاء بأي تصريحات صحافية.

تحركات

بدأ أحد أندية دوري الخليج العربي تحركاته في وقت مبكر للتعاقد مع مدرب جديد لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل، إذ اتجهت بوصلة النادي إلى أحد المدربين الأجانب في الدوري السعودي، الذي ينتهي عقده مع ناديه في الموسم الحالي.

عودة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن عودة فريق رأس الخيمة إلى نشاط كرة القدم، الموسم المقبل، ضمن دوري الدرجة الأولى، دون إصدار أي تصريح رسمي من مجلس إدارة النادي.

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