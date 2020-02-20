المصدر: الامارات اليوم

مدرب

عبر صحافيون قاموا بتغطية مباراة الشارقة وبيروزي الإيراني، عن استيائهم من تأخر مدرب بيروزي، يحيى محمدي، عن حضور المؤتمر الصحافي عقب المباراة، فيما ينتظر أن تكون الجهة المسؤولة عن تنظيم المباراة قد أرسلت تقريراً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن هذا التأخير.

إدواردو

قال مارسيلو بينهيرو، مدير أعمال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، إن الأخير سيصبح متاحاً في سوق الانتقالات المقبلة، موضحاً لصحيفة «لانسي» البرازيلية أن عقد إدواردو سينتهي مع الهلال السعودي في يونيو المقبل، مؤكداً أنه وجهته المقبلة قد تكون في دوري الخليج العربي.

مؤتمر

وجهت الأمانة العامة للهيئة العامة للرياضة الدعوة إلى وسائل الإعلام المختلفة، لتغطية وقائع المؤتمر الصحافي لـ«طواف الإمارات للمشي»، الذي سيعقد الإثنين المقبل عند الساعة العاشرة صباحاً بمقر الهيئة في دبي.