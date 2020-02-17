ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز بكأس «إعمار ماستر للبولو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قادت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للقب كأس إعمار ماستر للبولو 2020، عقب الفوز على فريق غنتوت بقيادة علي المري، بثمانية أهداف مقابل خمسة في المباراة النهائية للنسخة الأولى من البطولة التي أقيمت بنادي دبي للبولو والفروسية بمنطقة المرابع بدبي، بدعم من مجلس دبي الرياضي، ويبلغ مجمل جوائزها 120 ألف درهم.

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد عن سعادتها بالفوز على فريق كبير بحجم غنتوت، صاحب الجولات والإنجازات بساحات اللعبة، مؤكدة أن الرياضة فوز وخسارة، وأضافت: «هذا الفوز له طعم خاص، تمثل في رد الاعتبار بخسارتنا أمام فريق غنتوت بنهائي كأس دبي الفضية، واستثمرنا إيجابيات مشوارنا في البطولة السابقة، وحرصنا على تجاوز بعض سلبياته، والحمد لله حققنا مرادنا المنشود بالفوز المستحق».

وأضافت سموها: «هذا الفوز منحنا الدافع الإيجابي والحافز لمواصلة مشوار فريقنا الناجح بهذا الموسم، خصوصاً ونحن مقبلون على المشاركة في كأس دبي الذهبية، ونأمل أن نحقق الطموح، والأمل المنشود بالفوز».

وكشفت سموها أن مشوارها الناجح بالموسم يمثل محطة مهمة للمشاركة المقبلة في البطولة الدولية المقبلة في لندن، مشيرة إلى أن فريقها يضم عناصر شابة.

وتوج رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، محمد العبار، بحضور عضو الإدارة المنتدب لشركة إعمار أحمد المطروشي، ومدير الضيافة بنوادي إعمار العقارية خالد الياسي، وأمين عام جمعية الإمارات للبولو فارس اليبهوني، ومدير عام نادي غنتوت زايد الزعابي، فريقي الإمارات وغنتوت بجوائز المركزين الأول والثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى فريق بن دري، بقيادة خالد بن حميد بن دري، الذي أحرز أربعة أهداف منحت فريقه الفوز بالمركز الثالث، عقب تخطيه فريق بنجاش بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة، ونال اللاعب بنجامين بانيلو من فريق الإمارات جائزة أفضل لاعب بالبطولة وهدافها، وحصل الحصان فاشن من خيول فريق الإمارات على لقب الأفضل بالبطولة.

العبار: البطولة أثلجت صدورنا

أشاد محمد العبار بالمستوى الفني الذي قدمه الفريقان في المباراة النهائية، وقال في تصريحات صحافية: «البطولة أثلجت صدورنا جميعاً، خصوصاً بوجود العديد من بنات وأبناء الإمارات، وفي مقدمتهم الفارسة ميثاء بنت محمد، التي منحت اللعبة انتشاراً يبعث على التفاؤل بوجود بنات الإمارات في ساحات اللعبة، إلى جانب العديد من أبناء الإمارات، خصوصاً العناصر الشابة».

ووجه التهنئة إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بفوزها بكأس البطولة، وثمّن الأداء الذي قدمه فريق غنتوت، إضافة إلى بقية الفرق.

وأكد العبار أن نادي دبي للبولو والفروسية يعتبر من أقدم النوادي بهذه الرياضة في الدولة، وثمّن الحضور الجماهيري لهذه اللعبة، مؤكداً أن اللعبة لها دور كبير في العديد من الجوانب السياحية وحتى الترويجية، خصوصاً أن دولة الإمارات تعد قبلة للمشاهير والنجوم للاستمتاع بالأجواء الرائعة، والبنية التحتية لهذه الرياضة.

- البطولة أقيمت بنادي دبي للبولو والفروسية، ويبلغ مجمل جوائزها 120 ألف درهم.