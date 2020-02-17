3 مرشحين جدد في انتخابات اتحاد الكرة.. و13 يتنافسون على 8 مقاعد

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سالم العامري، أسماء ثلاثة مرشحين جدد لعضوية الاتحاد، هم: إبراهيم الحمادي وسالم الشامسي وخلفان بالهول، وذلك ضمن الأسماء المرشحة من قبل رئيس الاتحاد خلال الانتخابات التي ستجرى في 12 مارس المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية الجديدة 2020 -2024، فيما يتنافس 13 مرشحاً، من بينهم سبعة من أندية المحترفين على خمسة مقاعد، وستة من أندية الدرجة الأولى على ثلاثة مقاعد، لشغل ثمانية مقاعد في عضوية مجلس الإدارة الذي سيتكون من 11 عضواً، منهم خمسة يمثلون أندية دوري المحترفين، وثلاثة مقاعد لأندية الدرجة الأولى، وثلاثة مقاعد أخرى يتم ترشيحها من قبل رئيس الاتحاد.

وقامت اللجنة خلال اجتماعها أيضاً بفحص استمارات 14 مرشحاً لعضوية مجلس الإدارة، بعد غلق باب الترشيح عند الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الماضي، واعتمدت ترشيحاتهم، وهم: هشام الزرعوني (الشارقة) سالم الشامسي (العين) سيف المنصوري (الظفرة) يوسف السهلاوي (الحمرية) جمعة العبدولي (دبا) أمل بوشلاخ (رأس الخيمة) سعيد رباع (التعاون) علي البدواوي (حتا)، حميد الطاير (النصر) عامر الصيعري (الوحدة) عبدالله الكعبي (مصفوت) فهد الحوسني (بني ياس) أحمد درويش (الإمارات).