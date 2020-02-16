المصدر: الامارات اليوم

زوران

تولى مدرب فريق العين الأسبق، الكرواتي زوران ماميتش، مهامه الرسمية مديراً رياضياً لفريق دينامو زغرب الكرواتي، ونجح في أول مهمة له في إكمال التعاقد مع لاعب منتخب الجبل الأسود ستيفان ميليتش، وكان المدرب قريباً من العودة إلى دوري الخليج العربي.

الزمالك

نشر ناديا الوصل والفجيرة على حسابيهما في «تويتر» تهنئة لنادي الزمالك المصري، بمناسبة فوزه بلقب كأس السوبر الإفريقي، أول من أمس، بتغلبه على الترجي التونسي 3-1، إذ يرتبط الناديان بعلاقة وطيدة مع النادي المصري.

وعد

يمر لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي بحالة نفسية سيئة لعدم التزام مسؤولي النادي بالوعد الذي قدموه له في بداية الموسم، بتجديد عقده لمرحلة مقبلة، وضاعف من أحزان اللاعب أن عقده لا يتضمن شرطاً جزائياً للرحيل عن النادي، وهو ما يلزمه بالبقاء حتى نهاية عقده.