المصدر: الامارات اليوم

انسحاب

استفسر رياضي، في لعبة فردية، عن الأسباب التي دفعت أحد الأندية للانسحاب من بطولة عالمية تستضيفها الدولة، بداعي قوة المنافسة، مع العلم بأن معظم لاعبي هذه الرياضة يعانون قلة الاحتكاك، الناجمة عن عدم توافر الميزانيات المطلوبة للمشاركات الخارجية.

بطاقة

تلقى نادي استوديانتس الأرجنتيني البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الأرجنتيني ماورو دياز، وفقاً لما ذكرت صحيفة «إنفوسيلو» الأرجنتينية، مشيرة إلى أنه تم حل المشكلة، التي كانت قائمة بين دياز ونادي شباب الأهلي في الفترة الماضية، بحصول اللاعب على مستحقاته كاملة.

زيارة

زار رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة محسن مصبح، وحارس مرمى الفريق الأول عادل الحوسني، ومدربو نادي أياكس أمستردام الهولندي، تدريبات فريق مدرسة الكرة بالنادي، وحرص الحوسني على التقاء اللاعبين الصغار، والتقاط الصور التذكارية معهم.