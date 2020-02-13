المصدر: الامارات اليوم

عرض

تلقى المدرب الأرجنتيني سيزار فيجيفاني عرضاً لتدريب أحد أندية دوري الخليج العربي، حسب ما ذكرت صحيفة «ليبرو» البيروفية، مشيرة إلى أن إدارة نادي بيناسيونال البيروفي وافقت على فسخ العقد الذي يربطها مع فيجيفاني.

تأخير

تساءلت رياضيات شاركن في دورة إقليمية كبيرة عن أسباب التأخير المستمر في جداول المباريات، خصوصاً أن العديد من المباريات التي تصنف ضمن أدوار نهائية شارفت نهايتها على منتصف الليل.

هدية

قام مدافع عجمان حسن زهران بمبادرة إنسانية تجاه الطفل ماجد عبدالله، لاعب فريق عجمان تحت 14 سنة، حيث قام بتقديم هدية للاعب، لرفع معنوياته بعد أن غاب عن الملاعب فترة طويلة بسبب الإصابة.