7 معايير تحدّد «التفوق الرياضي» لأندية وشركات كرة القدم في دبي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي، معايير الترشح في الدورة الثامنة من جائزة «التفوق الرياضي»، عن موسمي (2018-2019) و(2019- 2020) للفوز بجوائز هذا العام.

ويحتوي نموذج دبي للتفوق الذي أطلق أمس، على سبعة شروط أساسية لتقييم الفئات المستهدفة من الرياضيين والأندية وشركات كرة القدم لاختيار 16 فائزاً، لتكريمهم في الحفل الذي يُقام خصيصاً بتلك المناسبة، الذي لم يتحدد موعده إلى الآن بشكل رسمي، كما سيكرم مجلس دبي، روّاد العمل الرياضي، ممن أسهموا في ترسيخ قواعد العمل في الأندية وصناعة إنجازاتها.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن «نموذج التفوق الرياضي يهدف إلى تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس، وتحفيز إدارات الأندية على التميز وإطلاق المبادرات التي تعزز نتائجها وتنمي تأثيرها في المجتمع عموماً وفئة الرياضيين على نحو خاص».

وشدّد البيان على أن: «الدورة الثامنة تشتمل على جميع جوانب الأداء الرياضي والإداري والخدمي للأندية والشركات الرياضية، كما تركز على مفاهيم الابتكار والالتزام بالروح الرياضية والمساهمة المجتمعية، والرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية بما يضمن الاستدامة في تحقيق النتائج الرياضية على المدى الطويل».

وأشار إلى أنه: «تم اعتماد النموذج كأساس لتقييم المؤسسات التي تندرج ضمن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي، حيث راعى النموذج الاختلاف في طبيعة عمل الأندية والشركات الرياضية والأندية النوعية وبما يضمن العدالة في التقييم، كما تم إدراج فئات لتقييم وتكريم الرياضيين من جميع الفئات وفي جميع الرياضات، لدعم وتحفيز الرياضيين في إمارة دبي على تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة، وتسليط الضوء عليهم ليكونوا مثالاً يقتدى بهم من قبل بقية الرياضيين».

وأوضح البيان أن: «مجلس دبي الرياضي أدخل بعض التعديلات في التقييم على ضوء نتائج الدورة السابعة، إذ يعتمد التقييم الجديد على نتائج وأداء وإنجازات موسمين متتاليين، كما تمت إضافة تنافسية الأندية النوعية مع الأندية الأخرى إلى جائزة أفضل نادٍ رياضي، مع مراعاة قياس المعايير التي تنطبق على الأندية النوعية فقط، وتحسب الدرجة لهم من 100% في تلك المعايير، وتم كذلك تطوير فئات التفوق المؤسسي والفردي».

ولفت البيان إلى أن: «الدورة الثامنة تتميز بخصائص رئيسة عدة وفق النتائج التي حققها النادي أو الشركة، والتي سيتم توفيرها من قبل الجهات المعنية بشكل مباشر دون الحاجة إلى تقديم طلب مشاركة من قبل الأندية والشركات، وتقتصر المعلومات التي يتطلب توفيرها من قبل الأندية والشركات الرياضية المشاركة على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالنادي أو الشركة ونبذة عن المبادرات الابتكارية والمجتمعية».

وأكد البيان أنه قد تم مراعاة الاختلاف في طبيعة الرياضي لدى كل من الأندية الرياضية والشركات الرياضية والأندية النوعية لضمان العدالة في المنافسة والتقييم.

4 معايير لجائزة أفضل جمهور

حدّد نموذج التفوق الرياضي معايير وشروطاً عدة لمنح جائزة أفضل جمهور للشركة الحاصلة على أعلى مجموع درجات في الكفاءة المؤسسية، والروح الرياضية، والمنشأة الرياضية، والأنشطة المجتمعية.

وراعى التقييم نسبة الحضور الجماهيري التي يتم احتسباها لمباريات رابطة دوري المحترفين، وسعادة الجماهير وفق نتائج استطلاعات الرأي في معيار المنشآت الرياضية، والتواصل الذي يتم احتسابه وفق تقييم الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لإمارة دبي، ومبادرات الجمهور، والعقوبات الموقعة على الجماهير في إطار معايير الروح الرياضية.

معايير الترشح للتفوق الرياضي

1- الإنجازات الرياضية 30%

يُحتسب لكل إنجاز رياضي حققه النادي أو الشركة في إحدى المسابقات الدولية أو القارية أو العربية أو الخليجية أو المحلية، خلال الموسمين الأخيرين في الألعاب الفردية والجماعية للأندية وفي مسابقات كرة القدم للشركات.

2- الكفاءة المؤسسية 25%

يُقيم مدى تنفيذ النادي أو الشركة لجميع الأنشطة المؤسسية بطرق تضمن الاستثمار الأمثل للموارد المختلفة سواء البشرية أو المادية.

3- الرعاية المتكاملة للمواهب 15%

يختص بمدى أداء ونتائج الأكاديميات التابعة لشركات كرة القدم وفق محاور فنية وتنظيمية، وبناءً على نتائج أداء اللاعبين المسجلين، والذين تم تصعيدهم للفريق الأول.

4- المنشآت الرياضية 10%

يركز على تقييم جودة المنشآت الرياضية والخدمات المقدمة للاعبين والجمهور ومستخدمي المرافق الرياضية.

5- الأنشطة المجتمعية 5%

يهتم بالمبادرات والبرامج التي أدت إلى زيادة مشاركة جميع فئات المجتمع من عائلات، ونساء، وأطفال، وكبار السن، وأصحاب الهمم، وغيرهم في الأنشطة الرياضية سواء كممارسة للرياضة أو كجمهور.

6- الابتكار 5%

يستهدف المبادرات التي تم تنفيذها لخدمة النشاط الرياضي، وأدت إلى تحقيق نتائج إيجابية باستخدام أفكار ريادية ومبتكرة، أو من خلال تسخير واستخدام التكنولوجيا بطرق غير مسبوقة.

7- الروح الرياضية 10%

يخصم درجات من النادي أو شركة كرة القدم التي وقع عليها عقوبات خلال الموسمين الأخيرين من قبل الجهات المعنية أو الرسمية.

الفئات المستهدفة لجائزة التفوق الرياضي

1- التفوق الرياضي المؤسسي.

* التفوق الرياضي للأندية.

* التفوق الرياضي لشركات كرة القدم.

* أفضل شركة في مجال الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية.

* أفضل ناديٍ أو شركة في مجال الكفاءة المؤسسية.

* أفضل نادٍ أو شركة في الابتكار.

* أفضل جمهور.

2- التفوق الرياضي الفردي

* أفضل لاعب في الألعاب الفردية.

* أفضل لاعب في الألعاب الجماعية.

* أفضل لاعبة في الألعاب الفردية.

* أفضل لاعبة في الألعاب الجماعية.

* أفضل لاعب في كرة القدم.

* أفضل ناشئ في كرة القدم.

* أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية.

* أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية.

* أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية.

* أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية.