«الوثبة» بطلاً للفرق في كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■أبوظبي

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للقدرة عن فوز «إسطبلات الوثبة» بلقب كأس الفرق للسباق، الذي أقيم أول من أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي.

وحصلت «إسطبلات الوثبة» على اللقب، بعدما جاءت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا في المركز الأول، وزميلتها الفارسة ماسة عدنان في المركز الثاني، والفارس راشد حمود الجنيبي في المركز السادس بمجموع توقيت بلغ 18:16:20 ساعة

وجاء في المركز الثاني «إسطبلات إف 3»، بعدما جاء الفارس عبدالله غانم المري في المركز الثالث، والفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز في المركز الرابع، والفارس خلف أحمد الغيث في المركز

الـ14 بمجموع توقيت بلغ 18:57:06 ساعة، أما المركز الثالث كان من نصيب «إسطبلات إيه بي إتش» بحلول الفارس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في المركز السابع، والفارسة لاتيتا غلوريان في المركز الـ20، والفارس روخشاد علام في المركز الـ37 بمجموع توقيت بلغ 7:46:50 ساعات.

من جهته، أشاد مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي، بالالتزام الكبير من الإسطبلات والفرسان والفارسات، خلال النسخة الـ21 من كأس رئيس الدولة للقدرة، مؤكداً أن اتباع تعليمات اللجنة المنظمة كان من أهم أسباب نجاح السباق.

وقال الحضرمي لـ«الإمارات اليوم»: «إن مشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة في السباق، يؤكد الاهتمام الكبير من جميع الإسطبلات وأندية الفروسية على نيل شرف الفوز باللقب، الذي يحمل اسم رئيس الدولة»، مبيناً أن «الدول التي شاركت في السباق أبدت سعادتها وانبهارها بالتنظيم، موجهة الشكر إلى دولة الإمارات على هذه الاستضافة، ومبديين رغبتهم في المشاركة مجدداً في النسخ المقبلة».

300

فارس وفارسة شاركوا في السباق، الذي أقيم أول من أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.