المصدر: الامارات اليوم

إيغور

ضمت القائمة الرسمية لفريق الشارقة المشاركة في دوري أبطال آسيا اسم المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، ما يعني قرب عودة اللاعب إلى الملاعب بعدما غاب بسبب الإصابة، علماً أن القائمة ضمت 24 لاعباً.

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وضع أحد اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي صورته إلى جانب زوجته على واقي الساق، الذي استخدمه في مباراة فريقه بالجولة 16 للمسابقة في مشهد أثار دهشة زملائه في الفريق.

تغيير

علمت «الإمارات اليوم» أن جهة رياضية مرموقة ستشهد تغييرات مهمة تماشياً مع متطلبات المرحلة الجديدة في أعقاب تعيين مسؤول كبير مهام قيادتها، وذلك بعد تراجع أداء هذه الجهة في الفترة الماضية.