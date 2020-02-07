«طيران الإمارات» الراعي الرسمي لنادي ليون الفرنسي لـ 5 سنوات

المصدر: دبي ■وام

أعلنت، أمس، «طيران الإمارات»، ونادي أولمبيك ليونيه الذي يعد في طليعة أندية كرة القدم الفرنسية، عن توقيع عقد رعاية لمدة خمس سنوات، تصبح بموجبه «طيران الإمارات» الراعي الرسمي الرئيس للنادي، ومقره مدينة ليون، اعتباراً من موسم 2020-2021. وسيظهر شعار «طيران الإمارات» الشهير (Fly Better) على معدات تدريب الفريق وقمصان اللاعبين في جميع مباريات النادي، بما في ذلك بطولة فرنسا وكأس أوروبا، حتى يونيو 2025، وعدا عن رعاية القميص فإن الاتفاقية ستتيح لطيران الإمارات إبراز علامتها التجارية في استاد غروباما، بالإضافة إلى مرافق الضيافة وبطاقات حضور المباريات وحقوق تسويقية أخرى.

ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، بانضمام فريق أولمبيك ليونيه إلى قائمة الرعاية الرياضية لـ«طيران الإمارات».

وقال سموه في تصريح صحافي: «استراتيجية (طيران الإمارات) طويلة الأمد، وتقوم على مشاركة عملائنا في جميع أنحاء العالم والتواصل معهم من خلال الرياضة، وقد وجدنا في نادي أولمبيك ليونيه شريكاً يجسد وعد شعارنا بتميز دائم، والسعي لتحقيق أعلى مستويات النجاح، كما أن هناك تواصلاً مباشراً بين ليون ودبي من خلال رحلات (طيران الإمارات) اليومية بين المدينتين، ولاشك في أن هذه الشراكة تفوق مجرد صفقة تجارية، ذلك أنها تعزز أيضاً إسهام (طيران الإمارات) في المجالين الاقتصادي والاستثماري لمنطقة ليون، وفرنسا عموماً، التي بدأنا خدمتها برحلاتنا منذ نحو ثلاثة عقود».