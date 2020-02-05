تحديد الملاعب المستضيفة لمباريات ربع نهائي الكأس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، أمس، في مقر الاتحاد بدبي اجتماعها الدوري، برئاسة عضو اللجنة الانتقالية حميد الطاير.

وحددت اللجنة الملاعب المحايدة المستضيفه لمباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2019-2020، حيث ستقام مباراة بني ياس وشباب الأهلي في استاد خليفة بن زايد بالعين يوم الجمعة الموافق 21 فبراير الجاري عند الساعة 17:30، ويستضيف استاد بني ياس بالشامخة في اليوم ذاته مباراة الظفرة والجزيرة عند الساعة 20:30، فيما تقام مباراة العين والوصل باستاد آل نهيان بنادي الوحدة يوم السبت الموافق 22 الجاري عند الساعة 17:30، على أن تقام مباراة اتحاد كلباء والشارقة في اليوم نفسه باستاد نادي الإمارات في رأس الخيمة الساعة 20:30.

وجاء اختيار توقيت المباريات انطلاقاً من حرص اللجنة على ضمان الحضور الجماهيري للأندية المتأهله خاصة أن المباريات ستُلعب في ملاعب محايدة.

حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد سعيد الحتاوي، وأعضاء اللجنة: جمعة العبدولي، وحمد الشبيبي، ويحيى المطروشي، إلى جانب مدير إدارة المسابقات مقرر اللجنة أيمن هارون، ورئيس قسم المسابقات محمد النقبي، ومسؤول اعتماد المباريات السيد أبوالنجا.