تحديد ملاعب مباريات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم خلال اجتماع لها عقدته اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة حميد أحمد الطاير، الملاعب المحايدة المستضيفة لمباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، إذ ستقام مباراة بني ياس وشباب الأهلي باستاد خليفة بن زايد في العين يوم الجمعة 21 الجاري عند الساعة 17:30، ويستضيف استاد بني ياس في الشامخة في ذات اليوم مباراة فريقي الظفرة والجزيرة عند الساعة 20:30 ، فيما تقام مباراة العين والوصل بإستاد آل نهيان في نادي الوحدة يوم السبت 22 الجاري عند الساعة 17:30 على أن تقام مباراة اتحاد كلباء والشارقة في ذات اليوم بإستاد نادي الإمارات في رأس الخيمة عند الساعة 20:30.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي إن اختيار تواقيت المباريات جاء انطلاقاً من حرص لجنة المسابقات على ضمان الحضور الجماهيري للأندية المتأهلة خاصة وأن المباريات ستُلعب في ملاعب محايدة.