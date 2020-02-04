الذهب يزيّن حوراء وفاطمة في الألعاب العربية للسيدات

المصدر: جوني جبور - الشارقة

فازت لاعبتا الكاراتيه بنادي الشارقة لرياضة المرأة، حوراء العجمي، وفاطمة خصيف، بأولى الميداليات الذهبية الإماراتية في دورة الألعاب العربية لأندية السيدات، بعد تألقهما، أمس، في منافسات فردي «الكوميتيه» لوزن «تحت 50» و«فوق 68» كيلوغراماً على التوالي، في اليوم الافتتاحي للدورة التي تنظمها رياضة المرأة في الشارقة، وتمتد إلى 12 فبراير الجاري، بمشاركة لاعبات 78 نادياً من 18 دولة في تسع ألعاب.

كما شهدت منافسات اليوم الافتتاحي زيادة لاعبات الكاراتيه الإماراتيات غلتهن من الميداليات الملونة، بحصد ميدالية فضية وبرونزيتين، جاءت جميعها عبر لاعبات الشارقة لرياضة المرأة، وذلك بعد أن توجت أليازية إسماعيل بفضية وزن «تحت 55» كلغم في مسابقة «الكوميتيه»، قبل أن تشهد المسابقة ذاتها، وإنما في وزن «تحت 61» كلغم، حصول سارة العامري على برونزية هذا الوزن، وحصول سلامة جاسم على برونزية فردي «الكاتا».

وعقب انتهاء المنافسات، توجت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في الدورة، اللاعبات الفائزات، يصحبها أمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس الاتحاد العربي للكاراتيه إبراهيم القناص، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ندى عسكر النقبي، ومدير الدورة ميثاء بن ضاوي.

تألقت لاعبة المنتخب الوطني حوراء العجمي، عقب نجاحها في تخطي أربع من منافساتها على الوزن ذاته، من ضمنهن الفوز في النهائي على لاعبة نادي البحرين رحمة العباسي بنتيجة «8-3».

وأكدت نجمة منتخب الإمارات للشباب، فاطمة خصيف، مجدداً موهبتها على ساحة اللعبة، بتخطيها وبنجاح لخمس من منافساتها، كان آخرهن الفوز في النهائي على لاعبة البنك الأهلي المصرية ندا عيد بنتيجة «2-صفر».

وبصورة مغايرة، أخفقت لاعبة الشارقة لرياضة المرأة أليازية إسماعيل في تخطي عقبة لاعبة البنك الأهلي المصري أحلام حمدي في النهائي، لتكتفي أليازية بنيل الميدالية الفضية، عقب الخسارة لمصلحة المصرية بواقع «صفر-8».

وعلى صعيد الميداليات البرونزية، ضمنت لاعبتا نادي الشارقة لرياضة المرأة سلامة جاسم وسارة العامري الحصول على ميداليتهما ببلوغهما الدور النصف النهائي، الذي خسرته جاسم في فردي «الكاتا» لمصلحة لاعبة نادي الفتاة الكويتي ياسين المطوع بواقع 21-25، قبل أن يتكرر السيناريو ذاته لسارة العامري بخسارتها في فردي «الكوميتيه» لوزن «تحت 61 كلغم» لمصلحة المصرية ناريمان مصطفى بواقع 1-2.

وتستكمل اليوم منافسات الكاراتيه بإقامة مسابقات الفرق لكل من منافستي «الكاتا» و«الكوميتيه» في ظل منافسة لتسعة أندية على ذهب البطولة، تتقدمهن لاعبات الإمارات الساعيات لزيادة غلتهن من الذهب.

فريق جزائري يكسب بفارق 79 نقطة

حققت سيدات المجمع البترولي الجزائري انتصاراً عريضاً على فريق إليت السعودي بفارق 79 نقطة، بنتيجة 115-36، أمس، على صالة نادي الشارقة الرياضي فرع «السمان»، لحساب المجموعة الثانية في افتتاح مسابقات كرة السلة.

وحصدت لاعبات الجزائر المراحل الأربع للمباراة بواقع 30-4 و29-10 و22-9 و34-13.

طائرة الإمارات تحلق بنجاح

بدأت سيدات الوصل والشارقة لرياضة المرأة مسابقة كرة الطائرة بالصورة المثلى، بعد فوز لاعبات الإمبراطور على فريق «دي لا سال» الأردني، والشارقة على فريق جامعة نورة السعودي.

وعرفت سيدات الوصل كيفية حصد انتصارهن بالهيمنة على نتائج الأشواط الثلاثة بواقع 25-17 و25-16 و25-18، فيما جاء انتصار لاعبات الشارقة لرياضة المرأة بواقع 25-13 و25-13 و25-18.