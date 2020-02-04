المصدر: الامارات اليوم

كندورة

تلقى أحد المسؤولين عن تنظيم مباراة الجزيرة والوحدة انتقادات من ممثلي وسائل الإعلام، بسبب سماحه للاعب علي مبخوت بمغادرة الملعب من مكان ليس مخصصاً للاعبين، بدلاً من المرور على المنطقة المختلطة، إذ أشار المسؤول إلى أن مبخوت كان يرتدي «كندورة»، ولم يتمكن من التعرف إليه.

عموري

تعامل لاعب فريق الجزيرة، الدولي عمر عبدالرحمن، بطريقة احترافية مع محاولات بعض جمهور فريق الوحدة التأثير عليه بصورة نفسية خلال مباراة الديربي، إذ قام بالتصفيق والابتسامة لهم، كما وضع يده اليمنى على رأسه، تعبيراً على احترامه وتقديره لهم.

المربوعي

رحّب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بتعاقد نادي الشارقة مع اللاعب العماني، محمد المربوعي، قادماً من نادي الذيد، لافتين إلى أنه يشكل إضافة كبيرة للفريق، علماً بأن نادي الشارقة قيد المربوعي ضمن فئة اللاعبين المقيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت أمس.