«ظن» في صدارة البكار.. و«حكيم» بطلاً لجعدان الهجن

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

شهد اليوم الافتتاحي لمهرجان ولي عهد دبي للهجن منافسة مثيرة على صدارة 20 شوطاً نقدياً في سن الحقاقة، إذ حصدت المطية «ظن» لقب الشوط الأول في المهرجان، بحصولها على صدارة الشوط الرئيس للحقاقة البكار، لتهدي مالكها البخيت جابر مسلم الجنيبي، اللقب مسجلة توقيتاً قدره 5:53:9 دقائق.

وتصدر «حكيم» المملوك لعلي سليم بالأسود العامري، قمة ثاني الأشواط للحقاقة الجعدان، وذلك بوصوله إلى خط النهاية في زمن بلغ 5:56:8 دقائق، بينما أنهت «محيرة» الشوط الثالث للحقاقة البكار لمصلحة مالكها أحمد سلطان بالرشيد السويدي، بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة أربعة كيلومترات في توقيت 5:53:5 دقائق.

وظهر شعار محمد عتيق زيتون المهيري، على القمة في الشوط الرابع، وذلك بوساطة «عزام»، الذي حسم صدارة الحقاقة الجعدان بزمن قدره 5:51:7 دقائق.

من جهة أخرى، يتواصل اليوم مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، عبر سباقات سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، إذ ستفصح الأشواط الأربعة الأولى من جملة 15 شوطاً في الفترة المسائية عن أصحاب الرموز في سن الصغار والتحدي، وسيكون كأس ولي عهد دبي ومليون ونصف المليون درهم حاضران، من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية ومليون درهم هما الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للحقاقة الجعدان المفتوح، وخُصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الإنتاج، حيث سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج ومليون ونصف المليون درهم جائزتا صدارة الشوط الثالث للحقاقة البكار المفتوح «إنتاج»، وبندقية الإنتاج ومليون درهم ستكون جائزتا الشوط الرابع للجعدان المفتوح «إنتاج».

في المقابل، تشهد الأشواط الـ11 الثانية تنافساً محموماً بين أبناء القبائل على السيارات «نيسان بلاتينيوم»، و«نيسان ستيشن»، و«نيسان سفاري»، و«كروزر بيك أب» لأصحاب المراكز الأولى، بينما ستكون هناك جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً، منها 20 تبلغ جائزة المركز الاول فيها سيارة «نيسان ستيشن»، و«نيسان سفاري»، و«كروزر بيك أب»، وتقسم أشواط السيارات إلى 12 شوطاً للهجن من الإنتاج الخاص لأبناء القبائل، إضافة إلى ثمانية أشواط مفتوحة، كما ستكون هناك 10 أشواط مفتوحة نقدية، ويحصل أصحاب المراكز حتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن وضع تسعيرة خاصة بالمطايا في سن الحقاقة من هجن أبناء القبائل المشاركة في المهرجان، إذ أبدى ملاك ومضمرو الهجن العربية الأصيلة سعادتهم الكبيرة بالتسعيرة التي وصفوها بالمجزية، وشكروا راعي المهرجان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على اهتمامه منقطع النظير بأهل الهجن.

ووضعت تسعيرة للمشاركين في الشوطين المفتوح والإنتاج على كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار، وذلك بواقع مليوني درهم للمركز الأول، ومليون ونصف المليون درهم للمركز الثاني والمركز الثالث، ووضعت مليون درهم و200 ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع الى العاشر.

وحددت التسعيرة بالنسبة للمشاركين في الشوطين المفتوح والإنتاج على بندقية الحقاقة الجعدان، بواقع مليون ونصف المليون درهم للمركزين الأول والثاني، ومليون و200 ألف درهم للمركز الثالث، بينما حدد مبلغ مليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر.

أما بالنسبة لأشواط السيارات لسن الحقاقة، فقد وضعت تسعيرة لأشواط الحقاقة البكار بواقع مليون و200 ألف درهم للمركز الأول، ومليون درهم بالنسبة للمركزين الثاني والثالث، و800 ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر، بينما وضعت مليون درهم بالنسبة لصاحب المركز الأول في أشواط الجعدان، و800 ألف درهم بالنسبة للمركزين الثاني والثالث، و600 ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

كما وضعت تسعيرة للأشواط النقدية، حيث تم تخصيص مليون درهم لصاحب المركز الأول في شوط البكار، و800 ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر، أما شوط الجعدان فقد وضعت له تسعيرة بواقع 800 ألف درهم المركز الأول، و600 ألف درهم للمراكز من الثاني وحتى العاشر.

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سباقاً جائزة المراكز الأولى فيها سيارة «نيسان ستيشن» و«نيسان سفاري» و«كروزر بيك أب».

- مليون درهم لصاحب المركز الأول في شوط البكار، و800 ألف حتى العاشر.