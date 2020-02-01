148 نقطة للخطيب في «سلة دبي»

المصدر: جوني جبور ■دبي

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني د. منير بن الحبيب، أن تسجيل النجم الدولي اللبناني فادي الخطيب 148 نقطة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي يسدل عليها الستار اليوم بصالة شباب الأهلي، يؤكد حاجة المنتخب إلى لاعب قائد في أرضية الملعب، خصوصاً أن الخطيب (41 عاماً) سجل معدل 28.4 نقطة في المباراة الواحدة.

وكان الخطيب قد مثّل المنتخب الوطني في البطولة، وودعها أول من أمس بالخسارة أمام سلا المغربي في الدور الربع نهائي بفارق خمس نقاط بنتيجة «80-85».

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»، إن: «وجود لاعب محترف بحجم فادي الخطيب مع منتخب الإمارات في سلة دبي كشف عن مدى حاجة الأبيض لوجود لاعب يتمتع بخبرات كبيرة قادر على توظيفها بالصورة المثلى لمصلحة المنتخب، ليس على صعيد تسجيل النقاط فحسب، بل في ضبط إيقاع الهجمات بجانب الدور الدفاعي، خصوصاً أن صورة المنتخب والمستويات التي قدمها في النسخة الحالية جاءت مغايرة تماماً عن تلك التي ظهر بها خلال مشاركاته في سلة دبي للسنوات الماضية».

وأضاف: «دخل فادي الخطيب لقاء سلا وهو يعاني إصابة بالركبة، إلا أن تحامله على الإصابة ونجاحه في توفير الانسجام المطلوب بين عناصر المنتخب خصوصاً على الجانب الدفاعي، كان وراء القدرة على منح الأبيض التقدم طوال مراحل المباراة، قبل الخسارة في اللحظات الأخيرة في ظل نجاح الفريق المغربي في توزيع الجهد البدني لكامل عناصره طوال مراحل المباراة التي صبت في مصلحته باللحظات الحاسمة، والتي قابلها وقوع لاعبينا تحت ضغط الإجهاد البدني الذي فرضه دخولنا المباراة أصلاً بغيابات مؤثرة جراء الإصابة لعناصر أساسية بحجم صانع الألعاب طلال سالم ولاعب الارتكاز جاسم محمد».

وأوضح: «كنا الطرف الأفضل طوال مراحل مباراة ربع النهائي، ونجحنا في التقدم بفارق ثماني نقاط حتى الدقيقة السادسة من الفترة الأخيرة، إلا أن قوة الاندفاع البدني الذي يمتاز به لاعبو سلا وعدم القدرة على مجاراته في اللحظات الأخيرة في ظل خيارات محدودة لدكة البدلاء لدينا، صبت جميعها في مصلحة الفريق المغربي الذي نجح في قلب تأخره وحسم المباراة في لحظاتها الأخيرة، في مباراة شهدت أيضاً تتويج فادي الخطيب بلقب أفضل مسجل فيها برصيد 34 نقطة». وأكمل: «مشاركة الخطيب مع المنتخب كلاعب محترف رسالة موجهة إلى أندية الدولة، بأن أبواب المنتخب مفتوحة أمام المحترفين الأجانب، خصوصاً أن الاتحاد خاطب الأندية قبيل المشاركة الحالية، قبل أن تتجه الأخيرة للاعتذار عن الدفع بمحترفيها للتواجد مع المنتخب».

وتابع: «الخبرات المستخلصة من مشاركة المنتخب في النسخة الحالية لبطولة دبي، تمثلت في مدى حاجة الأبيض في استحقاقاته المقبلة لدور اللاعب القائد على أرضية الملعب، بالصورة ذاتها التي نجح خلالها فادي الخطيب رغم بلوغه سن 41 عاماً في تحفيز لاعبي الأبيض على استخلاص أفضل أداء لديهم وتحفيزهم بصورة دائمة، وقيادتهم للفوز بدوري المجموعات على فرق بحجم وصيف بطل العرب بيروت اللبناني، والاتحاد الحلبي السوري العريق».

واختتم: «خبرات كبيرة اكتسبها لاعبو المنتخب خصوصاً الشباب جراء اللعب جنباً إلى جنب مع لاعب يتمتع بخبرات الخطيب، وهو ما نتطلع إليه في المستقبل بانضمام محترفين آخرين إلى قائمة الأبيض، خصوصاً أن قوانين الدولة باتت تسمح بتجنيس اللاعبين والبحث عن عناصر تخدم المنتخبات الوطنية، ومعالجة النقص في مراكز معينة».

مايتي الفلبيني في النهائي

بلغ فريق مايتي سبورت نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة بفوزه أمس على سلا المغربي بواقع «80-76»، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، في أولى مواجهات الدور النصف نهائي للبطولة.

وحسم مايتي تأهله للنهائي بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الأولى والثالثة بواقع «25-15 و22-21»، فيما اكتفى لاعبو سلا بفرض التعادل بنتيجة الفترة الثانية «19-19»، وأفضلية الفترة الرابعة «21-14» التي لم تكن كافية لهم للعودة بنتيجة المباراة.

ويواجه مايتي في المباراة النهائية التي تنطلق في الثامنة مساءً الفائز من لقاء الرياضي اللبناني ومواطنه هوبس الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس.

- المنتخب قدم عروضاً قوية في البطولة لكنه ودع من الدور ربع النهائي أمام سلا المغربي.