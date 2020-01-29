فريق «علياء آل مكتوم» يهزم «غنتوت» في كأس دبي الفضي للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح فريق الشيخة علياء آل مكتوم في تسجيل أول فوز له في بطولة كأس دبي الفضي للبولو، ضمن سلسلة بطولات دبي الذهبية للبولو، المقامة حالياً في منتجع ونادي الحبتور للبولو، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وجاء الفوز على حساب فريق غنتوت الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن، بنتيجة 8-7.

وجاءت المباراة مثيرة، بعدما ذهبت في بدايتها إلى فريق غنتوت، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، وعانده الحظ في الأمتار الأخيرة، مثلما حدث في مباراته أمام الحبتور التي خسرها بفارق هدف، وتقدم فريق غنتوت بنتيجة 3-1، وحافظ على تقدمه 4-3 في الشوط الثاني، رغم عودة فريق الشيخة علياء عن طريق اللاعب، جاسينتو كروتو، نجم المباراة، الذي سجل أربعة أهداف، وتساوت كفة الفريقين في الشوط الثالث الذي انتهى بالتعادل 5-5.

ونجح عبدالله بن دسمال في ترجيح كفة فريق غنتوت في الشوط الرابع بنتيجة 7-6، بعدما سجل هدفاً من 100 ياردة، وفي الشوط الخامس والأخير وصلت النتيجة إلى التعادل 7-7، وقبل 40 ثانية من نهاية المباراة خطف فريق الشيخة علياء الفوز ليحقق أول انتصار له في البطولة.

وأقيمت، أمس، مباراتان، جمعت الأولى بين زيدان والحبتور، فيما كانت الثانية بين الإمارات وذئاب دبي، وتقام، بعد غد، مواجهة بين الإمارات والحبتور، ويختتم الدور الأول يوم السبت المقبل بمباراتين، الأولى بين زيدان وفريق الشيخة علياء، والثانية بين غنتوت وذئاب دبي، ويتأهل أول أربعة فرق في الترتيب إلى الدور نصف النهائي للبطولة.