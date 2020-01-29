«الآسيوي» يثمّن استضافة الإمارات لمباريات الملحق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستضافة اتحاد الإمارات لكرة القدم مباراتي الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2020، التي جمعت شهر خودرو الإيراني والرفاع البحريني باستاد نادي الشارقة، والاستقلال الإيراني والكويت الكويتي باستاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، السبت الماضي.

واعتبر الاتحاد القاري، في بيان صحافي، أن «استجابة اتحاد الإمارات، رغم الإعلان المفاجئ لإقامة المباراتين على أرض محايدة، جاء سريعاً جداً، حيث قام بتوفير كل سبل الراحة للفرق المتنافسة، وممثلي الاتحاد الآسيوي، والحكام، من ملاعب تدريب وفنادق ومواصلات، ما يدل على الاحترافية والاستعداد التام لاستضافة أي حدث كروي، وتنظيم المباريات بأعلى مستوى من الاحترافية، بغض النظر عن الوقت المتاح».