آل بركت: مونديال الفجيرة للشطرنج إنجاز عالمي للإمارات

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الدكتور عبدالله آل بركت، ما تم تحقيقه في بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج التي اختتمت أول من أمس في الفجيرة، بالإنجاز العالمي للإمارات في الجانب التنظيمي والتنافسي. بدوره أكد عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي لمسائل الشطرنج الصربي ماريان كوزافتج، أن البطولة رسخت مكانتها بشكل مميز على المستوى الدولي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «فرض نادي الفجيرة للشطرنج نفسه شريكاً استراتيجياً للاتحاد الدولي، إذ سيتمكن سنوياً من تنظيم إحدى جولات بطولة العالم لقدرته التنظيمية المميزة واستقطاب أفضل لاعبي العالم، ويمكنني القول إن نسخة الفجيرة 2020 من أفضل البطولات وأقواها.

واختتمت البطولة أول من أمس بمشاركة 359 لاعباً ولاعبة من 26 دولة، وفازت لاعبة المنتخب روضة السركال بالميدالية الذهبية في الفئة الثالثة للمنافسات.