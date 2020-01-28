المصدر: الامارات اليوم

تراجع

تفكر إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي في التراجع عن الصفقة التي كانت تنوي القيام بها قبل غلق باب القيد الشتوي مع لاعب أجنبي، بعد الانتقادات الجماهيرية التي وجهت للصفقة المنتظرة، بسبب ضعف قدرات اللاعب الهجومية مع فريقه الأوروبي الحالي.

تغييرات

كشفت مصادر مطلعة عن تغييرات ينوي رئيس اتحاد لعبة جماعية إجراءها على العناصر التي سيختارها لخوض انتخابات الدورة الجديدة للاتحادات الرياضية، بسبب ضعف المردود الذي قدموه خلال الفترة الأخيرة.

انتخابات

يفكّر مسؤول بارز سابق في اتحاد لعبة فردية في الزج بنجله في الانتخابات المقبلة على مقعد العضوية، إذ بدأ نجل رئيس الاتحاد بالظهور إلى جانب والده في العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية الأخيرة، لتقديمه للجمعية العمومية والمهتمين باللعبة.