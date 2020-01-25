المصدر: الامارات اليوم

كودجو

غيرت رابطة دوري المحترفين في سجلاتها الهدف الثالث الذي سجله العين في خورفكان أول من أمس، ليكون باسم التوغولي لابا كودجو بدلاً من بندر الأحبابي، واعتبرت اللجنة في موقعها أن لابا آخر من لمس الكرة قبل دخولها.

كايو

أثنى مغردون على خطوة نادي الشارقة أخيراً، بالتعاقد مع المحترف البرازيلي كايو لوكاس، مشيرين إلى أن وجود لاعب صغير في السن بإمكانات فنية عالية يشكل إضافة كبيرة للفريق، خصوصاً بعد إصابة مواطنه إيغور كورنادو.

جمهور

وزّع نادي عجمان عدداً من الإعلانات على الأبراج المجاورة للنادي، لاستقطاب سكانها إلى الملعب لمؤازرة الفريق في مباراته أمام الجزيرة في الدوري، والتي انتهت بالتعادل 1-1، أول من أمس، وأكدت في إعلانها أن الدخول مجاني، وهناك هدايا وسحوبات على أجهزة كثيرة.