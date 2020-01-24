المنتخب يتعثر في افتتاح «دولية دبي للسلة»

المصدر: جوني جبور - دبي

تعرّض المنتخب الوطني لكرة السلة، بقيادة الدولي اللبناني الشهير فادي الخطيب، إلى خسارة مفاجئة أمام مايتي سبورت الفلبيني، بواقع 88-82، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في افتتاح النسخة 31 لبطولة دبي الدولية، المقامة على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، حتى الأول من فبراير المقبل.

وجاءت مشاركة الخطيب مع المنتخب ضمن فئة اللاعب المقيم، خصوصاً أنه سبق له، على مدار الـ20 عاماً الماضية، أن حقق العديد من الألقاب القارية والعربية، لعل أبرزها لقب الأندية الآسيوية مع الحكمة في عام 1998.

وأعرب الخطيب عن سعادته بارتداء قميص المنتخب، وقال في تصريحات صحافية: «شرف لي أن أدافع عن ألوان المنتخب الإماراتي، في هذه البطولة الدولية التي لطالما قدمت الكثير لسلة دول المنطقة، خصوصاً أنني أمثّل المنتخب ضمن فئة اللاعب المقيم»، مضيفاً: «أتطلع إلى وضع خبراتي الطويلة في ملاعب السلة بخدمة منتخب الإمارات».

وجاءت البداية قوية من الفريق الفلبيني بحسمه الفترة الأولى بواقع 22-16، قبل أن ينشط المنتخب بقيادة الخطيب، وينال الأفضلية في الفترتين الثانية والثالثة، بواقع 21-19 و26-24 عبر تألق فادي الخطيب بتسجيله 30 نقطة، قبل أن يحسم الفريق الفلبيني المباراة بالأفضلية في الفترة الرابعة 23-19.

- فادي الخطيب ظهر، أمس، مع المنتخب، لكنه لم يَحُلْ دون الخسارة من مايتي الفلبيني 88-82.