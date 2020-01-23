30 بطلاً عالمياً يتقدمون المشاركين في ماراثون دبي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت اللجنة المنظمة لماراثون «ستاندرد تشارترد دبي» أمس، النقاب عن مشاركة ما يزيد على 30 ألف مشارك في النسخة 21 من الماراثون الدولي، الذي يقام غداً الجمعة في جميرا.

ويتقدم قائمة المشاركين 30 بطلاً سبق لهم أن توجوا بألقاب سابقة في بطولات ماراثون مختلفة حول العالم، على رأسهم الثنائي الإثيوبي، العداء سولومان ديكسيسا ومواطنته ركينش ديغيفا، اللذان يمثلان نخبة العدائين في العالم. وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً لتسليط الضوء على النسخة 21، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «فخورون بأن نواصل دعم ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، الذي أكمل 20 عاماً من النجاح ليكون أحد أسرع وأقوى 10 سباقات على مستوى العالم». وأضاف: «من العوامل المميزة في السباق هذا العام أنه يقام في 2020، السنة المميزة لدولة الإمارات ودبي بشكل خاص، إذ تتزامن مع انطلاق فعاليات إكسبو 2020، كما يجسد الماراثون نموذجاً للتسامح، كونه أكبر حدث رياضي يستقطب آلاف العدائين من الإماراتيين والمقيمين ومن خارج الدولة».

وتابع سعيد حارب: «من أهم عوامل نجاح الماراثون أنه ارتبط باسم دبي، التي تعد من أهم المدن العالمية من ناحية تعايش أفراد المجتمع وتميز تخطيط الشوارع والمعالم السياحية والحضارية التي تتضمنها، واستمرارية الماراثون كل هذه السنوات دليل على أهميته ومكانته العالمية».

وأوضح أن «الماراثون شهد طوال تاريخه مشاركة 250.000 عداء من 150 دولة منذ انطلاقه عام 2000، ونأمل في هذا العام أن نشهد مشاركة أكبر من العدائين الإماراتيين بفضل المبادرة الرائدة التي أطلقتها (دبي القابضة) الراعي الرئيس للماراثون تحت اسم (مدينتي سباقي)، كما نأمل أن يشهد السباق مستويات تنافسية أكبر، وطموحنا الوصول إلى 50 ألف مشارك». يذكر أنه سيتم اليوم غلق باب التسجيل للمشاركة في الماراثون، حيث يتوقع ارتفاع عدد المشاركين.

وختم: «ستسهم التغطية الإعلامية للحدث التي ستبث عبر العديد من القنوات الدولية لتصل إلى جميع قارات العالم في إبراز الصورة الجمالية الرائعة لدبي، حيث يمر السباق بأحد أجمل الشوارع على المستوى العالمي وهو شارع جميرا، ما يعزز من المكاسب التي نقصدها من تنظيم هذا الحدث العملاق».

الكمالي: ماراثون دبي من أفضل سباقات العالم

قال المنسق العام لماراثون دبي خالد الكمالي، إن السباق يحقق نجاحات متواصلة عاماً بعد آخر، مشيراً إلى أنه «بات من أفضل سباقات العالم، لارتباط الحدث باسم دبي وتضافر جهود الجهات لدعمه كافة».

وأضاف في تصريح صحافي: «الماراثون قطع شوطاً بعيداً سواء على صعيد التنظيم أو النجاح الفني، وكذلك بأعداد المشاركين ليتحول إلى مهرجان رياضي سنوي تعيشه دانة الدنيا وضيوفها». وأوضح: «نحرص كل عام على مشاركة الجميع في هذا المهرجان، لذلك ستكون هناك ثلاثة سباقات: الرئيس لمسافة 42.195 كلم، والسباق الجماهيري للهواة، والثالث للعائلات والأطفال».

30 % نسبة زيادة مشاركة المواطنين في السباق

كشف العضو المنتدب في مجموعة «دبي القابضة»، خالد المالك، أن مشاركة المواطنين ارتفعت في السباق بنسبة 30%، بفضل إطلاق جائزة العدائين الإماراتيين.

وأضاف في تصريح صحافي: نسخة 2020، ستشهد رقماً غير مسبوق من المشاركة، بفضل إطلاق حملة «مدينتي سباقي»، التي ساهمت بصورة كبيرة في نشر الوعي الرياضي بين المواطنين.

وأضاف: «دبي القابضة ستقدم 86 ألف درهم جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل في الرجال والسيدات، لتحفيز الجميع على تقديم أفضل مستوى في الماراثون».

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سباقات يشملها الماراثون، هي: السباق الرئيس لـ 42 كلم، وآخر للهواة، وثالث للعائلات والأطفال.

شارك في السباق منذ انطلاقه سنة 2000 أكثر من 250 ألف عداء من 150 دولة.