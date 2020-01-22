منتخب الشباب في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سُحبت أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة السعودية، خلال الفترة من 17 فبراير إلى الخامس من مارس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السودان وليبيا وجزر القمر.

وتقام مباريات المجموعتين الثانية والرابعة في العاصمة السعودية الرياض على ملعبي الأمير فيصل بن فهد ونادي الرياض، بينما تستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الثالثة على استاد الأمير محمد بن فهد، وتحتضن مدينة الخبر منافسات المجموعة الأولى على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية. ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة جزر القمر يوم 18 فبراير، فيما يواجه ليبيا في 21 من الشهر ذاته، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة السودان 24 فبراير.